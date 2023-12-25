В Омске сгорел дом из-за елочной гирлянды

В Омске три человека оказались в доме, который загорелся из-за елочной гирлянды. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Береговой. В доме проживала семья с пятью детьми. В момент пожара в здании находились мать, четырехлетняя девочка, 61-летняя пенсионерка и двухлетние близнецы.

Мать с дочерью выбежали из дома, но, так как огонь распространялся слишком быстро, вернуться и вывести других членов семьи не удалось. Таким образом, пожилая женщина и внуки остались в помещении. На момент инцидента старшие сыновья в доме не находились.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее в Омской области мужчина поджег жену за то, что она поздно вернулась домой.