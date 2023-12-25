Россиянка подралась с медиками в поликлинике, обвиняя их в заражении ковидом

Жительница Москвы напала на терапевта и фельдшера в поликлинике, обвиняя последнюю в том, что та заразила ее COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 40-летняя женщина устроила разборки в поликлинике №70 21 декабря. Она переболела ковидом и пришла в медучреждение предъявить претензию фельдшеру, которая якобы заразила ее вирусом. Москвичка утверждала, что в последний ее визит фельдшер, которая выдавала лекарства, была с насморком и потным лбом — после этого она и ее мать переболели ковидом.

Во время декабрьского посещения поликлиники москвичка нашла фельлшера и начала скандалить, потребовав у нее тест на ковид. За фельдшера вступилась врач-терапевт, словесная перепалка переросла в драку. Пациентка набросилась сначала на фельдшера и сорвала с нее маску, а затем переключилась на терапевта. В итоге медики закрылись от нападавшей в кабинете и вызвали полицию. В это время москвичку пыталась успокоить заведующая.

Посещение поликлиники для жительницы закончилось в участке полиции. У терапевта диагностировали черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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