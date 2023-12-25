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Врач рассказала, как отсрочить появление заболеваний сердца

Врач Нилова: здоровый образ жизни поможет отсрочить появление заболеваний сердца

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Shutterstock

Факторами риска, которые могут спровоцировать заболевания сердца, являются курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром. Об этом RuNews24 рассказала врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова.

По ее словам, эти факторы в совокупности могут привести к гипертонии, ишемической болезни сердца и другим болезням. Чтобы не допустить этого, важно придерживаться здорового образа жизни и регулярно консультироваться с врачом, отметила эксперт.

«Задача первичного звена – затормозить движение пациента по этому неблагоприятному сердечно-сосудистому континууму, прервать этот круг, назначив вовремя терапию в отношении гипертонии, нарушения липидного обмена. Назначая грамотно терапию, врач, безусловно, воздействует на эти моменты. И мы можем затормозить движение пациента по этому сердечно-сосудистому континууму и отсрочить развитие осложнений», — пояснила Нилова.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичев до этого рассказала «Газете.Ru», что переохлаждение из-за промокших ног может привести снижению иммунитета, а это, в свою очередь, может привести к различным заболеваниям сердца.

Ранее кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта.

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