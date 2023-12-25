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Во Франции разрешили вылет самолету после сообщений о рабах на борту

Europe 1: самолету с потенциально проданными в рабство индийцами разрешили вылет

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Michael Probst/AP

Самолет из ОАЭ с 300 индийцами на борту, который был задержан во французском аэропорту Шалон-Ватри, вылетит в Индию 25 декабря. Воздушное судно было задержано после сообщения о том, что его пассажиры находятся в салоне поневоле и являются фигурантами торговли людьми, сообщает радиостанция Europe 1.

«Пассажиры из Индии, которые уже более трех дней содержатся в аэропорту Марны из-за подозрений в торговле людьми, должны вылететь в понедельник утром в Индию», — говорится в сообщении.

Там также указано, что вылет намечен на 10 часов утра по местному времени (12.00 мск).

Сообщалось, что бригада жандармерии воздушного транспорта Франции задержала вылет самолета, прибывшего из ОАЭ 21 декабря. Борт должен был совершить техническую посадку перед вылетом в Никарагуа, однако властям поступило сообщение от неизвестных о том, что некоторые из пассажиров могут быть «современными рабами» — людьми, проданными в рабство из-за долгов или других жизненных проблем.

В ООН неоднократно заявляли о том, что в современном мире все еще регулярно встречаются истории о том, как людей добровольно или силой переводят в рабство с целью оплаты долга или в качестве наказания.

До этого в США пассажирка авиарейса назвала себя пострадавшей по делу о торговле людьми и подралась со стюардессами.

Ранее в Москве раскрыли схему торговли людьми.

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