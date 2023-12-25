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Россиянку поместили в психбольницу за фейки про армию

В Петербурге девушку отправили на принудительное лечение за фейки про армию

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Суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Викторию Петрову к принудительному лечению по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам журналистов, последнее судебное заседание прошло в закрытом режиме в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова. Девушку отправили на лечение на полгода с возможностью продления.

Уточняется, что Петрову арестовали весной 2022 года за посты в социальных сетях. Во время процесса над петербурженкой суд заподозрил ее в невменяемости, после чего заседания стали проводить в психбольнице.

В ноябре в Петербурге вынесли другой приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ. Художницу-активистку Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии общего режима за акцию, в ходе которой девушка заменила ценники в одном из магазинов на листовки с содержанием, дискредитирующим армию. Свой приговор Скочиленко обжаловала.

Ранее к восьми годам колонии заочно приговорили режиссера Ивана Вырыпаева.

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