У каждого второго москвича нет новогоднего настроения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«40% респондентов не скрывают свое состояние, 10% опрошенных имитируют радость ради близких. Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 33% москвичей», — говорится в материале.

По результатам исследования, женщины радуются Новому году чаще мужчин — 35% против 31%. Кроме того, на наличие новогоднего настроения влияет доход. Москвичи с доходом от 80 тысяч рублей в месяц чаще радуются приближению праздника чем те, кто получает меньше.

До этого соцсеть Одноклассники и сервис СберУслуги провели исследование, по результатам которого более половины россиян (52%) создают новогоднюю атмосферу просмотром праздничного контента. В декабре этого года особенно выросло количество новогоднего контента, доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте, что почти на 35% больше, чем в прошлом году.

До этого «Газета.Ru» писала, что российская аудитория лучше знает Санта-Клауса, а не локального Деда Мороза.