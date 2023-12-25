В Чите загорелся макет самолета Ту-154 на территории зоопарка. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Огонь охватил внутреннюю обивку макета воздушного судна, площадь возгорания — 70 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать пожар. Информация о пострадавших не поступала, причины произошедшего выясняются.

25 декабря спасатели также ликвидировали возгорание в магазине «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного в Петербурге. Площадь пожара составила 50 кв. м. На месте работали 28 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.

Утром того же дня в Петербурге потушили пожар в ангаре со стройматериалами. Все произошло на Складской улице. Первоначально огонь охватил территорию в 300 кв. м, но затем площадь пожара увеличилась до 450 «квадратов». В тушении огня приняли участие 27 пожарных и шесть единиц специальной техники. Огонь ликвидировали несколько часов.

Ранее стало известно, что пожар уничтожил дом и автостоянку с 30 машинами в Чите.