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В Херсонской и Запорожской областях продлят период без обязательного ЕГЭ

Музаев: в Херсонской и Запорожской областях продлят период без ЕГЭ

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Shutterstock

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в Запорожской и Херсонской областях продлят переходный период без обязательной сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они (выпускники. — «Газета.Ru») считают, что они готовы, они могут сдавать формы государственного выпускного экзамена в школе, а дальше при поступлении в вузы — отдельные экзамены, как это было в далеком прошлом. Не знаю, что будет в 2026 году. Ну и, наверное, после 2026 года точно для Донецкой, Луганской народных республик пролонгации не потребуется, но по поводу двух других субъектов — время покажет», — пояснил Музаев.

До этого в Рособрнадзоре рассказали о мерах в отношении списывающих на ЕГЭ.

По мнению Музаева, действующие меры для выпускников, нарушающих правила сдачи ЕГЭ, очень мягкие. В качестве стран со строгими мерами в отношении списывающих глава ведомства привел Францию и Китай. В первой удаление с экзаменов за телефон или бумажную шпаргалку влечет запрет на пересдачу на четыре года, во второй — полный запрет пересдачи выпускного когда-либо.

Ранее глава Рособрнадзора высказался об идее отменить ЕГЭ.

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