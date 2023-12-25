Москвичка собрала деньги на новогодние подарки в детский сад и расплатилась с долгами

В Москве женщина, собиравшая деньги на подарки детям к утреннику, оставила их без новогодних сюрпризов, большая часть средств ушла на погашение ее долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале декабря 27-летняя жительница Москвы взяла на себя инициативу по покупке подарков детям из группы детского сада, в которую ходит ее ребенок.

Ответственная за сбор написала, что забронировала подарки в онлайн-магазине и скоро оплатит, но подарков никто так и не увидел. Собранные 42 тысячи рублей москвичка потратила на погашение собственных долгов.

Обманутые родители пошли на компромисс и взяли с женщины расписку, чтобы она возвращала по 10 тысяч рублей раз в месяц, условие она не выполнила, и тогда пострадавшие обратились к ее мужу. Тот пообещал вернуть всю сумму до середины декабря, но тоже не смог.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее родители использовали 12-летнего ребенка для кражи в магазине.