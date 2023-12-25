В России составили рейтинг самых необычных вакансий 2023 года

В России появился рейтинг самых необычных вакансий, которые публиковались в этом году. В их числе – сборщик шампиньонов с зарплатой от 45 тыс. рублей, воспитатель поросят и другие, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками SuperJob.

Также в топ необычных запросов работодателей попали вожатый служебных собак с зарплатой от 17 до 20 тыс. рублей, тренер лошадей (от 22 до 26 тыс. рублей), лесопатолог с зарплатой от 40 до 45 тыс. рублей (специалист по заболеваниям деревьев и кустарников, а также санитарной вырубке больных деревьев).

Помимо этого, искали работодатели конфетчика на зарплату от 22 до 25 тыс. рублей, воспитателя поросят – на зарплату 53 тыс. рублей и цветовода, которому готовы платить от 18 до 20 тыс. рублей.

Рейтинг составлен с учетом предложений работодателей со всей страны. Отмечается, что в нем есть как вакансии с небольшой зарплатой для начинающих специалистов, так и для более опытных работников с хорошей оплатой. В некоторых случаях компании предлагают дополнительные бонусы – к примеру, бесплатные билеты в цирк, «фрукты в тюбиках для поддержания витаминного баланса» и другие.

Напомним, недавно в одном из российских регионов появилась вакансия дегустатора собачьего корма с зарплатой от 260 тыс. рублей в месяц. Преимуществом для соискателей назвали похожий опыт дегустации кормов для животных.

Ранее в России также составили рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями.