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В Хабаровском крае загорелся торговый комплекс

МЧС: торговый комплекс горит на площади 480 кв. м в Хабаровском крае

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Depositphotos

В Хабаровском крае здание торгового комплекса горит на площади 480 кв. м. Об этом в Telegram сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Двухэтажное здание находится на улице Ленина.

«На месте в настоящее время работают 13 человек и 4 единицы техники. <...> Расчеты работают на тушении очагов огня и защите рядом расположенных построек. В 12:17 (хбр) руководитель тушения пожара доложил о ликвидации открытого горения», — сказано в сообщении.

Данные о пострадавших не поступали. Здание покинули самостоятельно 22 человека.

Ранее в Бурятии сгорела ферма с 50 коровами.

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