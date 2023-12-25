В Хабаровском крае загорелся торговый комплекс

В Хабаровском крае здание торгового комплекса горит на площади 480 кв. м. Об этом в Telegram сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Двухэтажное здание находится на улице Ленина.

«На месте в настоящее время работают 13 человек и 4 единицы техники. <...> Расчеты работают на тушении очагов огня и защите рядом расположенных построек. В 12:17 (хбр) руководитель тушения пожара доложил о ликвидации открытого горения», — сказано в сообщении.

Данные о пострадавших не поступали. Здание покинули самостоятельно 22 человека.

Ранее в Бурятии сгорела ферма с 50 коровами.