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На месте обстрела в Горловке нашли фрагменты ракеты установки «Град»

На месте гибели женщины в Горловке найдены фрагменты ракеты установки «Град»

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Evgeniy Maloletka/AP

На месте обстрела Горловки в ДНР, в результате которого погибла мирная жительница, были обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты по жилому кварталу, расположенному около художественного музея и городской школы №4. В результате обстрела погибла женщина. На месте ее гибели обнаружили обломки ракеты «Град».

Кроме того, один из выпущенных снарядов пробил крышу находящегося неподалеку частного жилого дома. Хозяин дома остался в живых только потому, что в момент обстрела находился в дверном проеме.

24 декабря представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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