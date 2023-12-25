Власти Сириуса назвали предположительную причину взрыва в доме

Взрыв в шестиэтажном доме Сириуса, предположительно, произошел из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации федеральной территории.

По данным администрации Сириуса, в пострадавшей шестиэтажке 114 квартир, в которых установлены индивидуальные газовые котлы.

«Взрыв произошел на пятом этаже. Одна из версий — взрыв бытового газа», — сказали в пресс-службе.

По ее информации, 13 квартир подверглись расселению, в пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус» находятся шесть человек. Остальные жильцы дома разместились самостоятельно.

В пресс-службе также заявили, что сейчас жителям дома разрешили посетить квартиры в сопровождении полиции и сотрудников Росгвардии, чтобы жильцы могли забрать свои документы и личные вещи.

Об этом происшествии 24 декабря сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, повреждены как минимум два этажа здания — пятой и шестой, где оказались полностью снесены балконы в одном из подъездов. Жители многоэтажного здания были эвакуированы.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире многодетной семьи в Туве.