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Россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 января

Юрист Виноградов: с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату медикам и учителям

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Depositphotos

С 1 января 2024 года некоторым россиянам на 9,8% проиндексируют зарплаты. Речь идет о работниках сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, рассказал в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, остальным бюджетникам зарплаты запланировали повысить на 4,5% с 1 октября. При этом индексации зарплат чиновников в следующем году не будет, указал эксперт.

«Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года (за исключением военных и сотрудников силовых ведомств)», — сказал он.

Он также обратил внимание, что закон обязывает проводить индексацию зарплат сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда.

«В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была», — отметил Виноградов.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплат на 2024 год.

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