В Башкирию привезли новые семьи беловежских зубров для разведения

Глава республики Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале о прибытии еще девяти беловежских зубров в Башкирию. До этого несколько представителей этого редкого вида уже успешно прижились в Мурадымовском ущелье.

Радий Хабиров назвал этих парнокопытных настоящим украшением местной природы.

Вновь прибывшие животные присоединились к первой группе, которая находится в ущелье с весны. Зубры находятся на вольном выпасе, им создали условия для комфортного проживания, включая солонцы, кормушки и фотоловушки для фиксации их состояния.

Как уточнил глава региона, эти редкие животные чувствуют себя хорошо и осторожно ведут себя, прячась в лесу при опасности. Мурадымовское ущелье, где располагается природный парк, имеет площадь более 23 тысяч гектаров и является домом для многих редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

До этого в Белорусии возникла проблема с зубрами в Беловежской пуще.

Зубр — это вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих, последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Их среда обитания — лиственные, хвойные и смешанные леса умеренной полосы. Является стадным животным, типичное стадо насчитывает от 12 до 20 животных и состоит из коров и молодняка, половозрелые быки присоединяются к стаду только во время брачного периода. Численность зубра резко сократилась в XX веке. Сейчас этот вид занесен в Красную книгу.

Первый зубровый питомник в России был создан в 1948 году на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника Серпуховского района Московской области. К 2009 году в питомнике выращены и отправлены в различные районы России, Украины, Белоруссии, Литвы и других стран 328 чистокровных зубров.

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