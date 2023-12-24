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Психолог объяснила, почему мужчины стали реже изменять женам

Психолог Комлова: тренд на супружеские измены уходит в прошлое

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Shutterstock

Психолог Анна Комлова заявила, что тренд на супружеские измены постепенно теряет актуальность. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еще десять лет назад женатых мужчин без любовниц многие принимали за «подкаблучников». Сейчас ситуация обстоит совершенно иначе, утверждает Комлова.

«Это стыдно, получается, что ты не можешь построить здоровые отношения с одной женщиной. Я вижу, как многие мужчины это свободно транслируют, как они относятся к своим женщинам, женам, как они их уважают, боготворят, ухаживают за ними. Это очень красиво», — сказала она.

Кроме того, многие руководствуются тем, что без измен можно больше зарабатывать. Некоторые считают, что если человек не может построить здоровые отношения в семье, то и в бизнесе он не сможет добиться успеха, добавила Комлова.

Другое неожиданное заявления сделала психолог Карен Левин. Она рассказала, что чрезмерное дружелюбие к людям и оптимизм могут быть признаком редкого генетического заболевания.

Ранее россиянам объяснили, как справиться с эмоциональным выгоранием в конце года.

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