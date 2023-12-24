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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 24 декабря, выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке. Об этом сообщает СЦКК ДНР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что девять снарядов ударили по Донецку и четыре по Горловке.

Накануне также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Донецку. По словам мэра города Алексея Кулемзина, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Они использовали квадрокоптер, чтобы сбросить боеприпас в Кировском районе Донецка.

23 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью украинские военные выпустили несколько ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по селу Максима Горького. Как рассказал глава региона, под удар попали детский сад и школа.

Ранее бойцы ВСУ выпустили 10 реактивных ракет по Горловке.

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