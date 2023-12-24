Митрополит рассказал, что в Молдавии очерняют имидж церкви

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир заявил, что имидж православной церкви в Молдавии намеренно очерняется. Об этом он рассказал в интервью порталу ortodox.md.

«Имидж православной церкви в Молдавии намеренно очерняется во внутренней информационной среде, и этот факт подтверждается даже политической поддержкой», — заявил он.

Он также призвал остерегаться всякого рода расколов, заблуждений и избегать разделения церкви в стране.

По мнению исполняющей обязанности председателя оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Натальи Параски, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви проводит «рейдерский захват» Молдавской православной церкви.

Молдавская православная церковь является самоуправляемой частью Русской православной церкви и объединяет 70% населения Молдавии и Приднестровья.

Ранее митрополит Тихон назвал Киев русским городом.