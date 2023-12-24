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Мигранта обвинили в изнасиловании четвероклассницы в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании ребенка

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Pixabay

В Петербурге гражданина Узбекистана задержали по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась жительница Петербурга, женщина сообщила, что ее девятилетнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.

По словам петербурженки, инцидент произошел 18 декабря во дворах жилых домов по улице Пушкинской, незнакомец надругался над ребенком в арке дома.

По подозрению в совершении преступления задержан 44-летний гражданин Узбекистана, мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее российский подросток избил и попытался изнасиловать продавщицу магазина у дома.

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