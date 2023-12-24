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Российская пенсионерка хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

РЕН ТВ: в Москве аферисты выманили у российской пенсионерки 3,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Неизвестные мошенники обманули доверчивую пенсионерку и под видом инвестиций выманили у нее более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

74-летняя российская пенсионерка увидела в одной из социальных сетей сообщение компании, в которой можно заработать на инвестициях, пожилая женщина связалась с представителями фирмы и решила вложить средства, чтобы получить пассивный доход.

Пенсионерка несколько раз общалась с мошенниками по видеосвязи, сначала ее попросили заплатить за регистрацию на портале по инвестированию. После этого москвичка открыла новую банковскую карту и в течение шести дней передала через курьера «инвесторам» больше 1,8 млн рублей, затем еще 400 тысяч.

Когда сбережения закончились женщина взяла в банке кредит на полмиллиона рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее аферист шесть раз обманывал россиянина при покупке автомобиля в другом городе.

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