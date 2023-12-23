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В Сочи директора «Росзаповедцентра» Минприроды России обвинили в крупной взятке

СК: в Сочи с поличным задержан заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр»

В Сочи в рамках расследования уголовного дела о получении взятки под стражу был заключен заместитель директора «Росзаповедцентра», сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Отмечается, что заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, и, по ходатайству следователя, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый за 23 миллиона рублей обещал способствовать принятию решения о заключении с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в поселке Красная Поляна.

Первую часть взятки в размере в 1 млн рублей чиновник получил 20 декабря 2023 года в ходе встречи в одном из кафе в Сочи. Его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники.

До этого сообщалось, что следствие планирует объявить в международный розыск владельца автодилерского холдинга «Тон-Авто» и бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина.

Ранее российский чиновник перенес общественную детскую площадку к себе во двор.

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