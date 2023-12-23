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На севере Израиля прозвучала тревога

На севере Израиля в кибуце Манара прозвучала тревога

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Shutterstock

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что на севере страны в кибуце Манара прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщает армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

20 декабря сообщалось, что в Израиле впервые с 7 октября, дня нападения радикалов из ХАМАС на Израиль, не звучала тревога.

Ранее сообщалось, что контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН. Речь идет о так называемом «плане Турции». Он состоит из 11 пунктов, включающих в себя полное прекращение боевых действий. Авторы плана считают, что остановить кровопролитие в секторе Газа можно только при полном прекращении огня

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

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