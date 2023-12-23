Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор заявил об огромной роли Путина в формировании многополярного мира

Сенатор Долгов: новый миропорядк больше не будет прозападным

close
100%
Shutterstock

Тенденция на формирование многополярного мира, драйвером которого является Россия, в уходящем году получила дополнительный импульс, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

Политик отметил, что ограничительная политика Запада по отношению к России и Китаю, проявление двуличности в израильско-палестинском конфликте в Газе, попытки подчинить своему диктату другие страны, — все это встречает растущую неприязнь и стимулирует страны, которые дорожат своим суверенитетом, объединять усилия и сотрудничество.

«Для такого взаимодействия есть масса форматов — это не только двустороннее сотрудничество, но и совместная работа в рамках БРИКС и ШОС, которые достаточно успешно развивались в уходящем году», — сказал Константин Долгов.

Он напомнил о том, что c 1 января 2024 года БРИКС расширяется и включает новых влиятельных членов, в том числе арабские страны.

«Это и есть становление нового миропорядка — он больше не будет прозападным. В мире выстаиваются конфигурации по интересам на основе укрепления государственного суверенитета. Таких стран много, их большинство, и Россия в связке с Китаем выступает цементирующим началом в этом процессе», — добавил сенатор.

Роль президента России Владимира Путина в формировании многополярного мира сенатор назвал огромной.

«Безальтернативность суверенитета России, о котором в уходящем году не раз говорил глава государства — это и есть курс Владимира Путина в мире. Через сильную Россию к сильным отношениям суверенного равенства и взаимодействия государств», — добавил Долгов.

Он также заявил, что «ООН парализовано», и такой антироссийской линейности в политике Запада реального взаимодействия с ООН у нашего государства не будет.

«Сегодня БРИКС берет на себя решение самых сложных вопросов — от экологии региональной безопасности. И Россия играет в этом формате лидирующую роль», — заключил политик.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами