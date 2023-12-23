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Врач рассказала об основных способах избежания переедания в Новый год

Врач-нутрициолог Русанова: в Новый год необходимо тщательно пережевывать еду

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Depositphotos

За праздничным столом в Новый год нужно есть пищу маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения, но при этом избежать переедания. Об этом рассказала «Известиям» врач-нутрициолог Дарья Русанова.

«Чаще всего переедание начинается в новогоднюю ночь, потом нужно доесть все, что осталось, затем уже невозможно остановиться. Это настоящий пищевой «запой», как у алкоголиков», — сказала специалист.

Русанова порекомендовала принимать пищу только в случае возникновения чувства голода.

«Если игнорировать это чувство слишком долго, могут возникнуть признаки гипогликемии: тошнота, дрожь в конечностях, потливость», — отметила она.

Также, отметила врач, во время приема пищи нужен прямой визуальный контакт человека с едой. Это, по словам специалиста, «может дать до 30% чувства насыщения». Такое явление называют психоэмоциональным насыщением. Его можно получить в том числе и через разнообразие вкусов в рационе питания.

До этого врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала «Газете.Ru», что точное количество мандаринов, которое можно употребить за день, зависит от индивидуальной чувствительности и определяется опытным путем.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как нужно хранить мандарины.

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