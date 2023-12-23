Пять взрослых и двоих детей спасли из пожара во Владивостоке

Во Владивостоке из горящей многоэтажки пожарные спасли семь человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Приморского края в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании квартиры в шестиэтажном доме по улице Амурская во Владивостоке поступило в экстренные службы 23 декабря рано утром.

К моменту прибытия первых расчетов с балкона одной из квартир шел черный дым, огнеборцы с помощью приставных лестниц выели из задымленных помещений семь человек — пять взрослых и двоих детей.

В результате возгорания частично повреждена квартира на втором этаже, также огнем повреждены балконы на трех этажах. Общая площадь пожара около 30 кв. метров, пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее нижегородцы спасли из огня шесть человек и кошку.