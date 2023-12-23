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Врачи спасли младенца с маникюрной фрезой в трахее

В Ростове врачи извлекли маникюрную фрезу из трахеи младенца

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Depositphotos

Металлическую маникюрную фрезу длиной 4 см извлекли из трахеи ребенка ростовские медики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона на официальной странице во «ВКонтакте».

В детскую больницу обратилась родители младенца, который испытывал сложности с дыханием. В ходе обследования медики обнаружили в трахее маленького пациента металлическую маникюрную фрезу, инородный предмет удалось извлечь.

Врачи отметили, что ежегодно эндоскописты Областной детской клинической больницы разрешают порядка 120 таких случаев.

«Опасные предметы должны быть вне доступа малышей. Ребенок должен твердо знать: нельзя брать инородные тела в рот «на одну секундочку»: вдруг оступился, кто-то толкнул, не вовремя заговорил — можно вдохнуть или проглотить предмет», — подчеркнул заведующий отделением областной детской клинической больницы Игорь Багновский.

Ранее в Подмосковье двухлетний ребенок проглотил батарейки от фонарика.

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