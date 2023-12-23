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В Липецке ребенок проглотил новогодний колокольчик

В Липецке врачи спасли ребенка, проглотившего новогодний колокольчик

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FotograFFF/Shutterstock

В Липецкой областной детской больнице из дыхательных путей годовалого ребенка извлекли металлический колокольчик. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения на официальной странице во «ВКонтакте».

Годовалого ребенка доставили в детскую больницу Липецка с подозрением на наличие инородного тела в дыхательных путях.

По словам главного врача больницы, родители отвлеклись на несколько минут и не заметили, как ребенок добрался до новогодних украшений и проглотил металлический колокольчик. Инородный предмет удалили хирурги, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее четырехлетняя оренбурженка получила ожоги кистей рук, играя с гирляндой.

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