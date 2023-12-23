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Москвичам рассказали о погоде на 23 декабря

Гидрометцентр: в Москве 23 декабря ожидается мокрый снег и до +3°C

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве 23 декабря ожидается мокрый снег и до +3°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве составит от +1°C до +3°C. В то же время в городе прогнозируются облачная погода и непродолжительные осадки в виде мокрого снега.

При этом в ночь на воскресенье, 24 декабря, столбики термометров в российской столице будут показывать до -3°C.

Температура воздуха в Московской области, в свою очередь, составит от -1°C до +4°C. Ночью в регионе ожидается похолодание — столбики термометров могут показывать до -5°C.

Как отметили специалисты, скорость порывов ветра в Москве и области будет колебаться в переделах от пяти до 15 метров в секунду.

До этого «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололеда и ветра.

Среди опасностей для москвичей и жителей столицы указаны сильный ветер с порывами до 15 м/с и гололед — предупреждение о нем будет действовать до 21.00 понедельника, 25 декабря.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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