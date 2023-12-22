В США женщина два часа прикидывалась официанткой ради кражи денег из кассы

В американском городе Ривердейл женщина притворилась официанткой, чтобы получить доступ к кассе и украсть деньги. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, инцидент произошел 12 декабря в одном из кафе сети Waffle House. Женщина пришла в заведение и начала притворяться сотрудницей, обслуживая клиентов.

В течение двух часов она смогла получить доступ к кассе заведения через планшет. Злоумышленница обчистила кафе и скрылась. Однако ее действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

В правоохранительных органах рассказали, что личность преступницы уже установили, передает NBC News. Также полицейские попросили граждан, которые могут помочь в расследовании, связаться с ними.

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