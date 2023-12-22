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Американка с двумя матками произвела на свет двух здоровых девочек

В США беременная с удвоением матки родила двух здоровых девочек

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Shutterstock

Беременная гражданка США с двумя матками и шейками матки произвела на свет двух здоровых девочек. Об этом сообщает локальный телеканал WVTM 13.

В материале говорится, что Келси Хэтчер родилась с пороком развития, при котором у женщины образуются две обособленные матки, — удвоением матки. Однако это не помешало ей четыре раза стать мамой. Забеременев в четвертый раз, да еще и двойней, которые при этом находятся в разных матках, женщина оказалась шокирована.

По словам врачей, вероятность подобных случаев составляет один к миллиону. Роды Хэтчер длились порядка 20 часов, первый младенец появился естественным путем, а второго вытащили с помощью кесарева сечения.

В ноябре MedicalXpress сообщал, что женщина из США, родившаяся с двумя матками, забеременела двойней: в каждой из маток находится по одному ребенку.

Ранее родившаяся с двумя влагалищами и двумя матками женщина пожаловалась на двойные месячные.

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