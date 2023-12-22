Бывший протодиакон РПЦ Кураев объявлен иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего диакона РПЦ Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме него список пополнили мультипликатор, автор мультфильма «Масяня» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом), политолог Александр Рыклин, публицист Александр Баунов (признан в РФ иностранным агентом), адвокат Саркис Дарбинян (признан в РФ иностранным агентом) и ведущая «Дождя» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) Валерия Ратникова. Также список дополнили интернет-издание «Верстка Медиа» и проект «Можем объяснить».

Также, в соответствии с распоряжением Минюста РФ в реестр иностранных агентов было включено общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР».

6 ноября стало известно, что бывший протодиакон РПЦ Кураев собирается покинуть Россию. Он сообщил об этом в своих соцсетях. Кураев почеркнул, что уехал в День народного единства. Ранее он заявлял о планах уехать в Чехию. Там бывший протодиакон собирался «писать, говорить, читать лекции». Кураев тогда попросил о финансовой помощи, перечислив траты, которые ему предстоят из-за отъезда из России. Протодиакона окончательно лишили сана 28 апреля из-за высказываний «с признаками хулы» в адрес РПЦ.

Ранее СК России назвал незаконным украинское уголовное дело против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ответ возбудил дело против сотрудников МВД Украины и СБУ.