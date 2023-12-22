Глава католиков Германии осудил папу Римского

Председатель Католической епископской конференции Германии епископ Лимбургский Георг Бетцинг подверг критике папу Римского Франциска за то, что понтифик не занял никакой определенной позиции в вопросах ближневосточного и украинского кризиса, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых ситуациях дипломатическая сдержанность неоправданна.

«Когда я думаю об Украине и 7 октября, я считаю критику Святейшего Отца оправданной: он недостаточно ясно говорит о том, кто был нападавшим и в чем заключаются причины этих ужасных страданий», — ответил Бетцинг на вопрос журналистов о критике Святого престола.

Также он подчеркнул, что понимает желание Ватикана сохранить каналы связи, но отметил, что «четкие заявления позволяют жертвам не сдаваться в борьбе против несправедливости».

До этого СК России назвал незаконным украинское уголовное дело против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ответ возбудил дело против сотрудников МВД Украины и СБУ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил папу Римского за молитвы за Белоруссию.