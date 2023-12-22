Россиянина госпитализировали после избиения и ограбления в Южной Корее

В Южной Корее 33-летнего россиянина сильно избили толпой и ограбили, мужчина госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Чхонджоу. Уроженца Иркутска, проживающего в Южной Корее с 2017 года из-за работы, сильно избили и ограбили по пути домой. Мать не могла дозвониться до него два дня, а 17 ноября узнала, что мужчина госпитализирован.

Сообщается, что у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. После произошедшего у россиянина случился инсульт, ему потребовалась операция.

За лечение и отправку пострадавшего в Россию его родственникам выставили счет в размере 3,9 млн рублей. У матери-пенсионерки мужчины таких средств нет, сообщает Baza. Женщина обратилась за помощью к губернатору и в Министерство здравоохранения.

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