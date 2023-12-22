Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина госпитализировали после избиения и ограбления в Южной Корее

Baza: в Южной Корее толпой избили и ограбили россиянина, он госпитализирован

close
100%
Depositphotos

В Южной Корее 33-летнего россиянина сильно избили толпой и ограбили, мужчина госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Чхонджоу. Уроженца Иркутска, проживающего в Южной Корее с 2017 года из-за работы, сильно избили и ограбили по пути домой. Мать не могла дозвониться до него два дня, а 17 ноября узнала, что мужчина госпитализирован.

Сообщается, что у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. После произошедшего у россиянина случился инсульт, ему потребовалась операция.

За лечение и отправку пострадавшего в Россию его родственникам выставили счет в размере 3,9 млн рублей. У матери-пенсионерки мужчины таких средств нет, сообщает Baza. Женщина обратилась за помощью к губернатору и в Министерство здравоохранения.

Ранее российский подросток избил и попытался изнасиловать продавщицу магазина у дома.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами