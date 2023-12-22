Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «скрытой угрозе» Европе от Украины

The Hill: Украина угрожает ЕС нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Американская газета The Hill написала, что Украина угрожает европейским странам нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий».

Как говорится в статье, Украина «столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки», которая «остро угрожает» ее вооруженным силам и гражданскому населению и «рискует перекинуться на другие части Европы».

Обозреватели издания, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заявили, что на Украине выявлен «тревожный рост» бактерий, устойчивых к антибиотикам. С этой проблемой пытаются справиться госпитали страны. При этом эпидемиологи предупреждают, что «незаметная» угроза может распространиться за пределы Украины в соседние государства, указали журналисты.

В публикации также отмечается, что инфекционные заболевания являются «одним из скрытых кошмаров любой войны». «Армия» супербактерий может измотать» как военных, так и мирных жителей, добавляется в материале.

До этого сообщалось, что у раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли инфекции, против которых не помогают антибиотики.

Ранее Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биологически опасными объектами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами