Американская газета The Hill написала, что Украина угрожает европейским странам нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий».

Как говорится в статье, Украина «столкнулась с другой разновидностью микробной вспышки», которая «остро угрожает» ее вооруженным силам и гражданскому населению и «рискует перекинуться на другие части Европы».

Обозреватели издания, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заявили, что на Украине выявлен «тревожный рост» бактерий, устойчивых к антибиотикам. С этой проблемой пытаются справиться госпитали страны. При этом эпидемиологи предупреждают, что «незаметная» угроза может распространиться за пределы Украины в соседние государства, указали журналисты.

В публикации также отмечается, что инфекционные заболевания являются «одним из скрытых кошмаров любой войны». «Армия» супербактерий может измотать» как военных, так и мирных жителей, добавляется в материале.

До этого сообщалось, что у раненых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли инфекции, против которых не помогают антибиотики.

Ранее Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биологически опасными объектами.