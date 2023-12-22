В российские регионы начали поставлять вакцины от кори, краснухи и паротита

В ближайшие дни в регионы России будут отгружены 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания Нацимбио, начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда она поступит в ближайшие дни», — заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Поставка следующей аналогичной партии вакцин ожидается во второй половине января.

12 декабря врач Регина Григорьева разъяснила, почему в России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки. По ее словам, одной из причин этого стало прекращение поставок со стороны американской фармкомпании MSD, однако у этих препаратов имеется российский аналог.

14 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал проблему с нехваткой вакцин в России.

Ранее Минздрав согласовал обновленный состав вакцины «Спутник Лайт».