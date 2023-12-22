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Водительские права запретят выдавать россиянам, игнорирующим повестки

МВД: с 1 апреля права перестанут выдавать россиянам, которых ждут в военкомате

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россиянам, которые не приходят по повестке в военкомат, с 1 апреля 2024 года запретят получать водительские права, в случае одобрения нового регламента сдачи экзамена. Об этом пишет «МВД Медиа».

Одним из нововведений в регламент является недопуск к экзамену граждан, которым нужно явиться в военкомат.

«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», — сказали в ведомстве.

В июле правительство России утвердило новый порядок формирования и направления повесток. В стране в том числе создадут реестр военнообязанных и будут ставить на воинский учет без личной явки в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов позже уточнял, что повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в бумажной форме.

Ранее во время рейда на рынке в Челябинске новые граждане РФ получили повестки в военкомат.

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