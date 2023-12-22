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В АТОР рассказали, как вернуть деньги за путешествие при изъятии загранпаспорта

Вице-президент АТОР Мурадян: можно вернуть деньги за путешествие при изъятии паспорта

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Depositphotos

При изъятии загранпаспорта на границе из-за опечаток можно вернуть деньги за путешествие, но только при условии, если заранее была куплена страховка от невыезда, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. В целом действие нового закона «О едином перечне оснований недействительности паспортов» скажется на молодоженах, и россиянах, в фамилиях которых есть буквы «ё» и «й», заявил он в интервью НСН.

«Ранее представители погранслужбы России допускали некие вольности в оформлении документов, которые не меняли имя и фамилию путешественника. Сейчас же контроль за документами усилился», — подчеркнул Мурадян.

Проверяется пока только российская транскрипция. К примеру, если в российском написано «Артем», то в загранпаспорте тоже должно быть написано также, без буквы «ё». В противном случае база считывает это как ошибку, и человека не выпускают, рассказал вице-президент АТОР.

«Теперь остро проблема стоит для девушек, которые до свадебного путешествия не поменяли данные паспорта, а фамилию сменили. Это ударит сильно по молодоженам», — добавил он.

Вернуть деньги за путешествие у турфирмы не получится, так как вопросы въезда и выезда находятся вне их компетенций, объяснил Мурадян. Рассчитывать на компенсацию можно, если была заранее куплена страховка. Что касается бронирования отелей, то, по словам эксперта, в этом случае также с туриста удержат штраф размером стоимости трех ночей.

Напомним, у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток – известно уже о двух таких случаях. Так, загранпаспорт аннулировали айтишнику из Москвы по имени Георгий. Опечаткой сочли букву «и» вместо «й».

Ранее президент Владимир Путин упростил получение паспорта для жителей некоторых стран.

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