Иммунологи рассказали, чем россиянам грозит отсутствие «Вильпрафена» в аптеках

Исчезновение из российских аптек и больниц антибиотика «Вильпрафен» не грозит жителям особыми сложностями, заверил врач-иммунолог Владимир Болибок заявил. У этого препарата достаточно много аналогов, поэтому его легко заменить заявил он в эфире НСН.

Сегодня стало известно, что антибиотики «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» (джозамицин) выводят с российского рынка. По словам специалиста, это не редкое лекарство, а лишь один из антибиотиков эритромицинового ряда.

«Говорить, что он прямо так востребован, «о Боже мой, что мы будем без него делать», я бы не стал. «Джозамицин» назначают специалисты узкого профиля: гинекологи, урологи, пульмонологи. Их аналогов достаточно много, начиная с самого эритромицина. Не могу сказать, что он прям «вах» – все лечит», — утверждает Болибок.

При этом он признал, что в ближайшее время «Вильпрафен» не удастся заместить российским вариантом препарата, хотя ученые могли бы разработать аналог при должном финансировании.

Терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в свою очередь заявил, что не использует «Вильпрафен» для лечения пациентов и ни разу не назначал его за 30-летнюю практику.

«Вильпрафен» очень часто назначают при герпесе женщинам. Каждый врач имеет право на свое мнение, но для меня и моих пациентов абсолютно не будет проблемы, если он исчезнет», — заявил доктор.

Напомним, «Вильпрафен» производится японской фармкомпанией Astellas. Причину сворачивания производства в России компания не назвала. Отмечается, что в больницах запасов лекарства хватит примерно на полгода.

Участники фармацевтического рынка ранее рассказали о ситуации с производством лекарств в России.