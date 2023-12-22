Несколько судов эвакуировали в Москве из-за сообщений о «минировании»

В Москве эвакуировали несколько районных судов после анонимных сообщений о «минировании», передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, эвакуацию объявляли в Басманном, Тверском, Мещанском и Пресненском судах.

По информации агентства, Пресненский суд уже вернулся к работе после того, как кинологи проверили здание.

До этого стало известно о массовых сообщениях о «минировании» школ в Крыму.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.