Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Несколько судов эвакуировали в Москве из-за сообщений о «минировании»

В Москве эвакуировали несколько районных судов из-за сообщений о «минировании»

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве эвакуировали несколько районных судов после анонимных сообщений о «минировании», передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, эвакуацию объявляли в Басманном, Тверском, Мещанском и Пресненском судах.

По информации агентства, Пресненский суд уже вернулся к работе после того, как кинологи проверили здание.

До этого стало известно о массовых сообщениях о «минировании» школ в Крыму.

Ранее в Сибири школьник заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами