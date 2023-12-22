Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подготовить домашних животных к пребыванию в зоогостинице

Ветеринар Яшин: игрушки снизят стресс питомцев от пребывания в зоогостинице

close
100%
Mark Lennihan/AP

Любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут домашним животным пережить стресс от пребывания в зоогостинице. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ГБУ «Мосветстанция» Юрий Яшин.

«Если вы никогда не разлучались с животным, то лучше всего постепенно готовить его к этому. Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так более долгое пребывание не принесет много стресса», — отметил эксперт.

В хорошей зоогостинице должны быть просторные индивидуальные вольеры, определенный уровень освещенности, влажности, температуры, для собак должны быть предусмотрены услуги выгула, подчеркнул ветеринар. По словам Яшина, с собой в день заселения нужно будет принести ветеринарный паспорт, а также корм, рассчитанный на весь срок пребывания. При этом животные младше шести месяцев, питомцы с вирусными и паразитарными заболеваниями не смогут остаться в зоогостинице, предупредил он.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (58%) россиян во время отпуска оставляют своих животных дома и просят соседей присмотреть за ними. По словам 18% участников опроса, за их животными в период отсутствия присматривают родные и знакомые. Еще 14% ответили, что возят своих питомцев с собой.

Ранее генетики раскрыли новые тайны эволюции кошек.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами