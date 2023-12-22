Россиянам рассказали, как подготовить домашних животных к пребыванию в зоогостинице

Любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут домашним животным пережить стресс от пребывания в зоогостинице. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ГБУ «Мосветстанция» Юрий Яшин.

«Если вы никогда не разлучались с животным, то лучше всего постепенно готовить его к этому. Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так более долгое пребывание не принесет много стресса», — отметил эксперт.

В хорошей зоогостинице должны быть просторные индивидуальные вольеры, определенный уровень освещенности, влажности, температуры, для собак должны быть предусмотрены услуги выгула, подчеркнул ветеринар. По словам Яшина, с собой в день заселения нужно будет принести ветеринарный паспорт, а также корм, рассчитанный на весь срок пребывания. При этом животные младше шести месяцев, питомцы с вирусными и паразитарными заболеваниями не смогут остаться в зоогостинице, предупредил он.

Опрос kp.ru до этого показал, что большинство (58%) россиян во время отпуска оставляют своих животных дома и просят соседей присмотреть за ними. По словам 18% участников опроса, за их животными в период отсутствия присматривают родные и знакомые. Еще 14% ответили, что возят своих питомцев с собой.

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