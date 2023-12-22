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Совет Федерации завершил осеннюю сессию

Андрей Турчак рассказал об итогах работы Совфеда осенью

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Единая Россия

В осеннюю сессию сенаторы одобрили большой блок инициатив рабочей группы по СВО и законов «Единой России» для реализации народной программы партии. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совфеда Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

По его словам, за несколько месяцев сенаторами направлены на подпись президенту России Владимиру Путину десятки важных законов.

«В том числе – большой блок инициатив, предложенных Рабочей группой по СВО, которые расширили меры поддержки участников спецоперации и членов их семей», — сказал он.

При этом секретарь генсовета «Единой России» отметил, что большая работа проделана и по народной программе партии.

«Ряд предложений «Единой России» – об отмене комиссии при оплате ЖКУ для льготников и пенсионеров, защите учителей от давления при конфликтах в школах, поддержке волонтерства в регионах и множество других – уже подписаны президентом», — подчеркнул он.

Первый зампред Совфеда уточнил, что в их число вошел новый закон о занятости. По его мнению, это является серьезным сдвигом в сфере, которая не обновлялась с 90-х годов.

Также Турчак отметил, что на заключительном в этом году пленарном заседании Советом Федерации было одобрено несколько важных законов.

Он рассказал, что были одобрены инициативы о приоритетном зачислении участников СВО и их детей в колледжи, защите жителей многоквартирных домов от недобросовестных управляющих компаний, праве частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники и ряд других.

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