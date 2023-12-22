Шаурму с наркотиком попытались передать задержанному в саратовский изолятор

В саратовский изолятор временного содержания попытались пронести шаурму с наркотиком. Об этом пишет mk.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы ГУ МВД России по области.

Подозрительную шаурму правоохранители обнаружили 19 декабря в почтовой посылке, которая предназначалась для 33-летнего задержанного по административной статье.

«Внутри начинки были пакеты. Оказалось, что это 0,51 грамма марихуаны», — уточнили в ведомстве.

Гражданин, оставивший передачу, признался в содеянном и был задержан. Оказалось, что 35-летний мужчина уже имеет судимость. При себе у подозреваемого находились четыре шприца и упаковки с неизвестным веществом, спрятанные в его кроссовке и носке. Эксперты установили, что это был мефедрон весом 0,4 грамма.

Ранее водитель спрятал наркотики в паспорте и попался автоинспекторам при проверке.