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Совфед одобрил поправки, облегчающие «скорой» оказание помощи пациентам

В Совфеде разрешили скорой оказывать помощь пациентам без их согласия

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, упрощающий скорой помощи медицинское вмешательство при угрозе жизни пациента. Об этом сообщает ТАСС.

«Законом устанавливается, что оказание скорой помощи вне медицинской организации в случаях, когда медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы для жизни человека, осуществляется без дачи пациентом ИДС (информированного добровольного согласия) на такое вмешательство», — говорится в публикации.

До настоящего времени в России действуют нормы, согласно которым решение о медицинском вмешательстве при невозможности пациентом ясно выразить свою волю (например, в бессознательном состоянии) принимается консилиумом врачей. Однако в срочных случаях собрать такой консилиум де-факто невозможно.

Сенаторы сочли, что закон не только ускорит получение россиянами своевременной медицинской помощи, но и повысит правовую защищенность врачей.

19 декабря сообщалось, что «скорая» три часа не могла проехать по разбитой дороге к россиянке со сломанной ногой.

22 декабря инфекционист предупредил о вспышках гриппа А в России.

Ранее в Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.

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