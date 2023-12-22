Первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества

Первый ресторан в России получил сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль». Об этом сообщает РИА Новости.

Заведение называется Zaman by Tubatay и находится в столице Башкирии Уфе. В нем представлено меню татарской кухни.

В Роскачестве отметили, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам. Кроме того, в заведении не должно быть элементов интерьера, дизайна, формы рабочего персонала, противоречащих исламу.

Также в таким кафе и ресторанах просят установить комнаты для совершения намаза.

В октябре этого года фабрика «Красный Октябрь» получила первый халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль».

В ведомстве пояснили, что кондитерские изделия, которые признали халяльными, не должны иметь в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены нормами ислама.

Ранее сообщалось, что в России создадут национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг.