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Сомнолог раскрыл главный секрет легкого пробуждения по утрам

Сомнолог Кудинов: легкость утреннего пробуждения зависит от фазы сна

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Depositphotos

Ученые выяснили, что пробуждение из-за резкого звука будильника вредно для здоровья и может вызвать широкий спектр сердечно-сосудистых нарушений. Однако просыпаться по утрам в хорошем настроении возможно, убежден сомнологов Павел Кудинов. Главный секрет заключается в том, чтобы подстроить правильную для пробуждения фазу сна, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей.

«Любопытная вещь: по будильнику просыпаются все, а вот инфаркты и инсульты возникают далеко не у каждого», — отметил Кудинов.

Легкость пробуждения, по его словам, зависит от фаз сна. Так, при глубоких фазах вырваться из сна под звук будильника сложно, сопровождается это ощущением «разбитости». А вот выход из стадии быстрого сна проходит легко и приятно. Подстроить организм к такому пробуждению возможно – для этого нужно просыпаться в одно и то же время. В этом случае организм подстроится к графику, а вечером мозг сам «подскажет» оптимальное время отхода ко сну, отмечает сомнолог.

«Сигнал будильника раз от раза будет «попадать» в одну и ту же стадию сна, из которой легче всего просыпаться, — объяснил он. — Но вот если вы будете идти в постель то в 11 вечера, то в 2 часа ночи, а вставать с нее всегда ровно в 7 утра, будильник может вырвать вас из глубокой фазы сна, что будет иметь негативные последствия для здоровья».

Напомним, шведские ученые выяснили, что переводить будильник и откладывать утреннее пробуждение может быть полезно для здоровья. Согласно результатам их исследования, дремота в течение получаса после выхода из сна повышает мыслительные способности.

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