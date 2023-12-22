В Бурятии отшельник с ампутированными пальцами жил в землянке более 25 лет

В Бурятии в больницу поступил человек, который жил в лесу не имея пальцев на руках. Об этом сообщает движение «Рожденные помогать».

Еще в начале лета к волонтерам обратились местные жители и сообщили, что в землянке в лесу уже более 25 лет живет отшельник. У него ампутированы пальцы и ему необходима помощь медиков.

Спустя время благодаря длительным уговорам и индивидуальному подходу мужчину удалось привезти в больницу.

«По показаниям ему положена группа инвалидности. На данный момент на стадии оформления», – сообщается в публикации.

Волонтеры добавили, что закупили продукты для россиянина и подготовили для него необходимые теплые вещи.

Ранее в лесу под Тюменью нашли семью отшельников-старообрядцев.