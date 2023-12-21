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Жители финского города выступили за возможность изучать русский язык

Жители финского Лахти высказались за возможность изучать русский язык

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Global Look Press

Жители финского города Лахти заявили в открытом письме, что хотели бы продолжать изучать русский язык, пишет портал Etelä-Suomen Sanomat.

В письме говорится, что в Лахти и области Пяйят-Хяме проживает много людей, для которых русский язык является родным. Там же напоминается, что Лахти был одним из немногих городов, где русский язык преподавался как иностранный.

«Мы абсолютно уверены, что мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность изучения русского языка в начальных и средних школах», — говорится в обращении.

Также жители отметили, что Россия остается соседом Финляндии, поэтому знать о российских событиях полезно.

19 декабря стало известно, что посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Послу было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала Североатлантического альянса на своей границе, угрожающего безопасности Российской Федерации.

Ранее в Генштабе РФ заявили о наращивании НАТО военного присутствия в Арктике.

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