Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Экс-министр обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Помимо срока в колонии, Абызову также назначен штраф в размере 80 млн рублей.

Остальные фигуранты уголовного дела получили различные сроки наказания.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб. В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее прокурор запросил 19,5 года колонии для экс-министра Абызова.