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Декан ВШЭ заявил о необходимости ограничить зарубежные исследования потребрынка России

Профессор Виноградов: иностранные компании могут манипулировать информацией в РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Принятие законопроекта по регулированию деятельности иностранных исследовательских компаний на территории РФ вполне обосновано — зарубежные исследовательские компании обязаны работать в соответствии с требованиями российского законодательства. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился профессор, декан института права Высшей школы экономики, член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Виноградов.

Эксперт подчеркнул, что законодательная инициатива по регулированию деятельности компаний, которые исследуют в России потребительские рынки, нацелена на то, чтобы предотвратить возможность манипулирования чувствительной информацией в нашей стране.

По словам Вадима Виноградова, риск такого манипулирования сейчас крайне высок.

«Зарубежные исследовательские компании обязаны работать в соответствии с требованиями российского законодательства. Если они не согласны с этим, ничего страшного, поскольку у нас есть свои исследовательские компании. И уход зарубежных организаций с нашего рынка, положительно скажется на бизнесе отечественных исследовательских организаций», — считает декан института права ВШЭ.

Ранее стало известно, что правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год.

Напомним, законопроект был подготовлен летом этого года группой депутатов, представляющих разные фракции Госдумы. Документ вносит изменения в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в России.

Поправками предлагается установить, что организатором исследований структуры рынка потребления является российское юридическое лицо, которое оказывает услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ, с совокупным размером выручки за последний календарный год в размере не менее 30 млн рублей.

Авторы инициативы считают, что не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать российским физическим или юридическим лицам.

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