Профессор развеяла пять популярных мифов об алкоголе в преддверии Нового года

Алкоголь даже в малых количествах является ядом для организма, поэтому безопасных доз этого напитка не существует. Об этом kp.ru в преддверии Нового года рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России, профессор, д.м.н. Татьяна Клименко.

«Уже давно и врачи, и ВОЗ говорят о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Алкоголь в любых дозах оказывает токсическое воздействие на организм. И чем больше доза, тем, конечно, тяжелее воздействие. Существует уже доказанная взаимосвязь алкоголя и некоторых видов рака, в том числе рака груди», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, алкогольные напитки не являются средством для лечения простуды, как считают многие, указала специалист. По ее словам, если человек в случае болезни или появления проблем в первую очередь думает об алкоголе, это может говорить о патологической зависимости. Профессор также не советует покупать на праздник детское шампанское, потому что для детей это является «разрешением от родителей на злоупотребление в будущем». Заблуждениями также являются мнение о том, что «от рюмочки ничего не будет», а также то, что без алкоголя не может быть веселья.

«Алкоголь нужен многим стеснительным людям, чтобы расслабиться, для многих это как клей для общения. Но на самом деле существуют яркие, энергичные люди, которые могут зажечь и увлечь, совершенно не нуждаясь в алкогольном допинге», — заключила Клименко.

Главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина до этого говорила, что злоупотребление алкоголем на Новый год может повысить риск развития «синдрома праздничного сердца». По ее словам, это острое нарушение сердечного ритма у здорового человека, вызванное употреблением алкоголя.

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